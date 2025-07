Rui Costa anuncia recandidatura

“Porque a mística, a ambição e a vontade de vencer fazem parte do nosso ADN. Porque é preciso fazer o que ainda não foi feito. Assumo à Benfica, sou recandidato a presidente do Sport Lisboa e Benfica”, assumiu Rui Costa, prometendo apresentar a sua equipa em breve.



O antigo médio internacional português substituiu interinamente Luís Filipe Vieira em 2021, quando este se demitiu depois de ter sido detido na Operação Cartão Vermelho, e veio a ser eleito em outubro desse ano.



“Trabalha-se com visão, paixão e sentido futuro. Porque no momento mais difícil disse presente e avancei. Porque juntos ultrapassámos o cabo das tormentas e garantimos estabilidade”, observou Rui Costa, de 53 anos, lembrando a “promessa” feita aos sócios de anunciar a candidatura antes do início da época 2025/26.



Rui Costa prometeu revelar “oportunamente” o programa da candidatura, a sua equipa e o projeto para um novo mandato, uma vez que o “foco total” do atual presidente do clube lisboeta está “na preparação da próxima época desportiva”.



“Neste momento, a minha prioridade é clara: criar todas as condições para uma época vitoriosa, repleta de conquistas e títulos para a nação benfiquista em todas as modalidades e competições. (...) Ninguém mais do que eu deseja vencer, fazer crescer esta ambição e continuar a escrever a história do maior de Portugal”, assinalou.



O atual presidente é o quinto candidato assumido às eleições dos ‘encarnados’, juntando-se a João Diogo Manteigas, Cristóvão Carvalho, Martim Mayer e João Noronha Lopes.



Mauro Xavier também tem sido apontado como eventual concorrente à presidência do Benfica, embora não tenha oficializado qualquer intenção até ao momento, e alguns órgãos de comunicação social têm igualmente avançado que Luís Filipe Vieira poderá entrar na corrida ao cargo que ocupou durante 18 anos, entre 2003 e 2021.