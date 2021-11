Rui Costa apela à união e coesão contra detratores do Benfica

”, afirmou Rui Costa, no Pavilhão do Estádio da Luz.Sem se deter, o antigo futebolista dos encarnados considerou que “nas últimas semanas” se tem assistido a “uma campanha de desestabilização” do Benfica, mas garantiu que o clube e os adeptos saberão “ignorar as mentiras” de quem os “quer dividir”.”, assumiu o dirigente máximo do clube da Luz.Entre os, Rui Costa apontou “” e frisou que apenas essas metas “condicionarão o mandato” dos atuais órgãos sociais.O discurso do presidente foi sempre muito focado na “união” e no agregar de diferentes “sensibilidades e visões” quanto ao futuro do Benfica.Rui Costa destacou que fez questão de reunir essas características na comissão de revisão dos estatutos recentemente criada e”.”, concluiu Rui Costa, perante os associados presentes na cerimónia.O discurso do presidente encarnado abriu a cerimónia de entrega dos emblemas de dedicação e mérito aos sócios do clube que completaram 25, 50 e 75 anos de filiação ao clube.

Depois de não ter sido realizada no ano passado, devido à pandemia de covid-19, um total de 971 sócios foram este sábado agraciados com os emblemas de prata, ouro e anéis de platina pela sua dedicação ao clube.





Humberto Coelho entre os homenageados



O antigo futebolista do Benfica Humberto Coelho esteve entre os 971 sócios do clube homenageados.





Entre os 653 emblemas de prata, 226 de ouro e 92 anéis de platina, Rui Costa destacou a presença do atual vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), mas também a de antigos dirigentes e funcionários do clube, como “João Alberto Magro Diogo, Porfírio Alves e Luís Tadeu”, assim como o seu treinador nos infantis do clube, Arnaldo Teixeira.



A presença “daquele senhor” que o “aturou entre os oito e os 12 anos” de idade levou mesmo Rui Costa a “fugir por um segundo” ao protocolo da cerimónia para descer do palanque e dar “um grande” abraço ao seu primeiro treinador no clube da Luz.



“A todos e a cada um de vós, o nosso justo reconhecimento pelo compromisso para com o clube do nosso coração. A todos e a cada um de vós, em nome do Sport Lisboa e Benfica, a nossa vénia e uma calorosa salva de palmas”, disse Rui Costa.



O presidente lembrou que ele próprio já esteve na plateia para receber o emblema de prata.



“Sei bem o quão marcante e simbólico este momento representa no nosso percurso enquanto associados do Benfica”, destacou Rui Costa.