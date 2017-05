Rui Costa diz que Benfica já pensa em trabalhar para o `penta`

Lusa 15 Mai, 2017, 21:33 / atualizado em 15 Mai, 2017, 21:37 | Benfica

O administrador da SAD do Benfica, Rui Costa, admitiu segunda-feira que o clube da Luz já está a preparar-se para "trabalhar" para a conquista de um quinto título nacional de futebol consecutivo.



Em declarações prestadas na receção promovida pela Câmara Municipal de Lisboa ao tetracampeão nacional, o dirigente 'encarnado' confessou que os pedidos dos adeptos em relação a um 37.º título alimentam a ambição da equipa.



"Ainda não se acabou de festejar o '36' e já estão a pedir o '37'. Também é isto que nos move e nos faz ser mais fortes. Nesta casa ninguém se contenta com nada. Há mais campeonatos pela frente que queremos ganhar. Penta? Vamos trabalhar para isso", disse.



Na análise a um título que considerou "mais do que merecido" e "muito saboroso", Rui Costa evitou pronunciar-se sobre os rivais FC Porto e Sporting: "Vemos as coisas boas do nosso clube e as coisas más. E sempre que vimos coisas más tentamos emendar."



Confrontado sobre qual a 'receita' do Benfica para chegar a um inédito quarto campeonato seguido, o administrador da SAD do Benfica acentuou o "trabalho, a humildade e o respeito pelos adversários", mas lembrou que o clube "não chegou ao fim" da caminhada.



"Esperemos que não fique por aqui. Dia 28 temos um novo troféu e depois começa uma nova época para lutar pelos mesmos objetivos", referiu.



Por outro lado, Rui Costa desvalorizou a perspetiva de várias saídas de jogadores importantes no próximo mercado de transferências, recordando que o clube soube reinventar-se sempre defeso após defeso.



"É sempre bom sinal. Se olharmos para a equipa que começou estes quatro anos restam cinco jogadores. O Benfica soube sempre colmatar as saídas", concluiu.