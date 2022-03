Rui Costa e Soares de Oliveira partilham direção executiva da SAD do Benfica

O presidente do Benfica, Rui Costa, e o administrador Domingos Soares de Oliveira vão partilhar a direção executiva da SAD do clube `encarnado`, que hoje comunicou a constituição à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).