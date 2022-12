Rui Costa enaltece campeões europeus do Benfica

Com a presença de quatro campeões europeus - Artur Santos, José Augusto, Mário João e António Simões - o auditório do Museu Benfica recebeu o lançamento do livro "Talento e Superação" que recorda as duas Taças dos Clubes Campeões Europeus conquistadas pelos encarnados na década de 1960.", disse Rui Costa, que esteve presente no evento.O presidente do Benfica agradeceu aos presentes “pelo que fizeram pelo Benfica”, salientando que a “grandeza e exigência” no clube nasceu com os jogadores que conquistaram “os títulos mais importantes” da história do Benfica.