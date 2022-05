Rui Costa multado pelo Conselho de Disciplina

O processo disciplinar, que terça-feira viu publicada a decisão, resulta numa multa de 1.150 euros e foi movido por “”.Após a derrota, o presidente dos encarnados disse que era “”, quanto às arbitragens dos jogos das "águias".O treinador do Estoril Praia, Bruno Pinheiro, também foi alvo de sanção por declarações proferidas, sendo multado em 1.530 euros e punido com 11 dias de suspensão, quando o campeonato já terminou.O confronto entre Famalicão e Sporting de Braga, da 34.ª e última ronda, que acabou com a vitória dos primeiros por 3-2, "rendeu" três jogos de suspensão ao defesa brasileiro Riccieli, por agressão a David Carmo, cuja resposta foi punida com dois encontros de castigo.A derradeira ronda trouxe ainda multas avultadas quer a FC Porto, que se sagrou campeão nacional, quer a Sporting, pela deflagração de pirotecnia nos estádios, além de um processo disciplinar instaurado ao Vitória de Guimarães, devido a factos ocorridos na receção ao Santa Clara, em 1 de maio.