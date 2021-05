Rui Costa no banco do Benfica frente ao Sporting

O vice-presidente dos encarnados vai assim poder estar no banco no dérbi deste sábado com o Sporting.





Rui Costa tinha sido suspenso por 16 dias na sequência da expulsão no clássico entre Benfica e FC Porto, tendo visto o Pleno do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) indeferir o primeiro recurso apresentado pelo clube.







Razão pela qual o diretor do futebol encarnado não esteve no banco no jogo da passada terça-feira, na Madeira, diante do Nacional.



Face ao novo recurso o Tribunal Central Administrativo do Sul em consonância com o que sucedera recentemente com castigos aplicados a Rúben Amorim e Sérgio Conceição, julgou agora "procedente a providência cautelar".







Assim fica suspensa a eficácia do acórdão proferido pela Secção Profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol que puniu o requerente com a pena de 16 (dezasseis) dias de suspensão e, acessoriamente, na multa de € 1.020,00 (mil e vinte euros), como se pode ler no acórdão.