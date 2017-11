Rui Vitória desvaloriza desgaste e lembra os triunfos recentes dos vimaranenses

Lusa 04 Nov, 2017, 18:00 / atualizado em 04 Nov, 2017, 18:00 | Benfica

Rui Vitória, que fazia a antevisão do encontro da 11.ª jornada da I Liga, marcado para domingo, na 'Cidade Berço', fez questão de frisar que a parte mental tem enorme importância na avaliação das equipas, sendo que os vimarenenses vêm de vitórias sobre Desportivo das Aves, para o campeonato, e Marselha, para a Liga Europa.



"Muitas vezes essas questões têm a ver com a parte mental. Se calhar, o Vitória tem menos tempo de intervalo entre os jogos, mas o facto de ter vencido dá-lhes uma confiança enorme. O jogo não se pode analisar apenas pela questão física, analisa-se por vários fatores, entre eles a parte mental", afirmou o técnico, em conferência de imprensa.



Por outro lado, Rui Vitória espera um adversário diferente do que defrontou o Benfica na Supertaça, em agosto, e destacou as dificuldades que esperam os 'encarnados'.



"Prevejo um jogo difícil, num estádio no qual eu gosto de jogar. Vai ser um adversário duro, tradicionalmente é um adversário difícil de bater. O Vitória sabe onde atacar o adversário. Temos de estar a um nível elevado", referiu.



Já no que diz respeito às dificuldades que os tetracampeões têm sentido nos jogos fora de casa, os quais já originaram a perda de sete pontos, além de duas derrotas na fase de grupos da Liga dos Campeões, o treinador benfiquista considerou que "a vida das equipas é mesmo assim" e que "não está tudo está mal quando se perde, nem tudo bem quando se ganha".



De resto, Rui Vitória aceitou enumerar os fatores que têm contribuído para uma época abaixo das expetativas por parte do Benfica, mas assegurou que o emblema da Luz vai estar "pronto para o que falta do campeonato".



"A alternância de jogadores que têm estado dentro e fora por lesões, um início de época que não foi igual para todos, um ou outro problema em algum jogo relacionado com o processo defensivo. Queremos recuperar e melhorar. Vamos estar prontos para o que falta do campeonato. O que conquistámos foi por mérito. Há muita gente a querer tirar-nos o que conquistámos, mas estamos prontos para nos defendermos", salientou.



Rui Vitória admitiu ainda que o FC Porto é um líder justo, porque está na frente, mas fez questão de ressalvar que os balanços fazem-se no fim.



"Quem está na frente tem sido o melhor nestas 10 primeiras jornadas. É um facto, mas é preciso ter alguma atenção às análises parcelares que se fazem. Ainda não chegámos a um terço do campeonato. Quem vai na frente está a somar pontos e está na frente. No final, faremos os balanços. Já vimos histórias de equipas que estiveram na frente e perderam no final, e outras que estiveram atrás e ganharam. Isto é uma maratona, um combate de boxe e, no final, veremos quem ganha", sublinhou.



Benfica, terceiro classificado com 23 pontos, e Vitória de Guimarães, oitavo com 14, jogam no domingo, a partir das 18:00, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, numa partida que será dirigida pelo árbitro Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto.