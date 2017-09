Rui Vitória promete Benfica revoltado e ansioso frente ao Marítimo

Lusa 30 Set, 2017, 20:29 | Benfica

"Temos capacidade para fazer mais, uma vontade muito grande e isso vais transparecer amanhã (domingo). Esta equipa é feita de jogadores que têm fibra, jogadores convictos e o jogo vai ser um momento de orgulho, revolta e muita luta", começou por revelar, em conferência de imprensa.

Rui Vitória falava na antevisão ao encontro diante os madeirenses, da oitava jornada do campeonato, onde garantiu que a goleada (5-0) e segundo desaire consecutivo na `Champions`, na Suíça, com o Basileia, já foi "dissecada" pelo plantel.

Contudo, o técnico das `águias` reconheceu a insatisfação dos adeptos do Benfica pelo mau início de temporada, preferindo sublinhar os momentos de apoio que recebem na maioria dos jogos.

"Nós sabemos aquilo que é um momento de desagrado. Quem viu aquilo (jogo com o Basileia), viu um momento de tristeza e as caras dos jogadores são as caras dos adeptos. Ninguém duvida que sintam um resultado destes como nós sentimos, mas o apoio que nos dão quase em 100% dos jogos é importante", lembrou.

O treinador bicampeão nacional pelo Benfica esclareceu que os "erros" do último jogo já foram "falados olhos nos olhos com os jogadores" e no Estádio dos Barreiros promete que a "ansiedade vais ver transformada em sentido positivo", apesar da menor "confiança" vivida nas últimas semanas.

Por fim, Rui Vitória enumerou os títulos que já tem na carreira e que isso também ajudará a dar a volta a esta momento difícil.

"Já sou treinador com uma bagagem grande. A bagagem diz-me que a responsabilidade de estar neste clube é maior e todos os jogos têm que ter um caráter decisivo. Cheguei aqui e ainda vou continuar a ganhar. Levo um soco grande quando perco, mas no dia a seguir a energia continua cá", concluiu.

No domingo, o Benfica, terceiro classificado, com 16 pontos, desloca-se ao Estádio dos Barreiros para defrontar o Marítimo, quarto com 15, pelas 21:30, num encontro que será ajuizado pelo árbitro Jorge Sousa, do Porto