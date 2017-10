Rui Vitória quer recomeçar ciclo com vitórias frente ao Olhanense

Lusa 11 Out, 2017, 16:02 / atualizado em 11 Out, 2017, 16:03 | Benfica

“[Jogo com o Olhanense] Insere-se nesse novo ciclo que vamos encontrar agora. Vamos jogar com jogadores que nós entendemos que têm capacidade para dar resposta, tendo em conta aquilo que é este ciclo que vem aí, com jogos com pouco intervalo entre si", começou por revelar, salientando que "poderão haver alterações para dar mais ritmo e outras para continuar com ritmo competitivo".



Na visita ao Complexo Social da Sagrada Família, na Amadora, o técnico bicampeão pelas ‘águias’ falou à margem à imprensa referindo que para o desafio de sábado no Algarve o principal objetivo passa por seguir em frente na prova rainha e "começar o ciclo com vitórias".



O interregno para os compromissos das seleções deixou o plantel dos ‘encarnados’ com várias ausências, obrigando o treinador a recorrer a alguns jogadores da equipa B e dos juniores, mas não inviabilizando a "melhoria e correção" dos processos.



"Aproveitámos este espaço para fazer aqui um ciclo de trabalho importante, de melhoria, de correção também, para um futuro que nós queremos que seja diferente. Fizemos um trabalho muito bom do ponto de vista físico, técnico, tático e mental também", revelou.



Relativamente ao castigo de três jogos imposto ao médio grego Samaris e com um consequente recurso rejeitado, Rui Vitória relativizou, garantindo que o Benfica "tem jogadores em qualidade e quantidade para colmatar qualquer ausência que possa existir".



As notícias que dão conta da possível chegada de um novo guarda-redes para o tetracampeão nacional foi algo que o técnico preferiu não comentar, explicando que "apenas se preocupa" com os quatro guardiões que tem à disposição.



Por fim, Rui Vitória enalteceu o apuramento direto da seleção portuguesa de futebol para o Mundial2018, após o triunfo (2-0) de terça-feira diante da Suíça, sublinhando o "trabalho de continuidade" que tem vindo a ser feito em Portugal.



"Dar os parabéns a toda uma seleção, dar os parabéns ao meu colega e amigo Fernando Santos, aos jogadores que participaram e ao trabalho da federação. Mais uma vez vamos estar no Mundial e ficamos muitos satisfeitos, porque é um trabalho de continuidade, que nos leva a um nível internacional muito alto", concluiu.