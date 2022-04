Saída do castigado Everton é a única alteração nos convocados do Benfica

O extremo brasileiro completou uma série de cartões amarelos e vai falhar a partida com os famalicenses marcada para as 18:00 de hoje, no Estádio da Luz.

De fora das opções de Nelson Veríssimo continua o avançado português Rafa, assim como o defesa brasileiro Lucas Veríssimo.

O Benfica, terceiro classificado, com 67 pontos, recebe o Famalicão, 14.º, com 29, numa partida que será arbitrada por António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria.

Lista de 21 convocados:

- Guarda-redes: Helton Leite e Odysseas.

- Defesas: Vertonghen, Otamendi, André Almeida, Gilberto, Lázaro, Grimaldo e Morato.

- Médios: Weigl, Radonjic, Diogo Gonçalves, Taarabt, Meité, João Mário, Gil Dias e Paulo Bernardo.

- Avançados: Seferovic, Darwin, Yaremchuk e Gonçalo Ramos.