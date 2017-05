Samaris pode jogar final da Taça de Portugal

Lusa 25 Mai, 2017, 20:58 | Benfica

Uma fonte do Benfica disse à Agência Lusa que o recurso do castigo de Samaria já entrou e que existe despacho de aceitação a atribuir efeito suspensivo, pelo que o jogar pode defrontar o Vitória de Guimarães.

Samaris foi suspenso na terça-feira por quatro jogos pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), depois de ter dado um murro ao jogador Diego Ivo, do Moreirense, na parte final do embate da 28.ª jornada da I Liga de futebol, a 09 de abril, que os `encarnados` venceram por 1-0.

O jogador grego, que na altura não sofreu qualquer punição por parte do árbitro, foi ainda condenado a pagar uma multa de 1.150 euros, de acordo com o comunicado do CD da FPF.

Com o recurso, o Benfica suspende, para já, a pena a Samaris, que, ainda tem mais um jogo para cumprir, no campeonato, depois de ter somado no sábado, no Estádio do Bessa, frente ao Boavista, o quinto amarelo na edição 2016/17 da I Liga de futebol.

O grego pode defrontar os vimaranenses, mas fica em risco de falhar a Supertaça Cândido de Oliveira, o jogo de abertura da próxima época, mas as quatro primeiras jornadas da edição 2017/18 do campeonato, isto se permanecer nas `águias`.