Sarah Shematsi reforça basquetebol do Benfica

Em declarações ao canal de televisão do clube, a atleta de 24 anos confessou que "", uma vez que se trata de "um clube muito competitivo", do qual "é uma honra fazer parte".", apresentou-se a extrema/poste.





A basquetebolista francesa chega à Luz oriunda do Kansas State Wildcats, que representou na última época, tendo, nas duas temporadas anteriores, defendido as cores do LSU Tigers. Ambos os conjuntos são equipas universitárias norte-americanas.



"Para esta nova época, espero ganhar o Campeonato e dar tudo o que tenho pelo clube e pelos adeptos", projetou a nova dona camisola n.º 33 do Benfica.



Sarah Shematsi mostrou-se ainda entusiasmada por jogar perante os benfiquistas: "Obrigado por me receberem. Vamos conhecer-nos e mal posso esperar por esse momento".