SC Angrense alicia Eliseu a juntar-se ao clube

RTP 11 Jul, 2017, 19:01 / atualizado em 11 Jul, 2017, 19:11 | Benfica

O Clube da Terceira, ilha de onde é natural o internacional português, faz o desafio na página do Facebook. "Ouvimos dizer que estás em negociações, logo temos tudo para que fiques connosco e que tenhas as ideias claras!"







Com a humildade que caracteriza os clubes de menor dimensão, o Angreense refere ainda no post na rede social: "Não somos o Benfica, mas temos o mesmo símbolo, não temos a águia vitória, mas podemos ter a pomba do Chalana! Não temos milhões, nem milhares, mas temos centenas de adeptos fervorosos para te apoiar!"



E apela ao sentimento de Eliseu: "Temos a tua família cá, deixamos-te ver a marcha da tua mãe na varanda da nossa sede e até temos várias vespas para festejares!!"



O post no Facebook termina com uma espécie de 'slogan', como se de uma manifestação se tratasse: "Acho que já chega de motivos! Logo junta-te a nós e verás uma ilha em erupção! Sport Club Angrense onde o teu futuro é garantido!".