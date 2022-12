Schmidt confirma ausência de Neres em Braga

“Estamos com bom ritmo, ansiosos pelo jogo, é um bom jogo para recomeçar, o SC Braga está a fazer uma boa temporada no campeonato e na Europa. Sabemos que jogávamos bem antes da paragem, agora é uma nova situação. Temos de voltar a construir e estamos prontos para isso. Temos o plantel todo disponível menos o David Neres”.“É uma equipa completa, tem uma ideia clara de como quer jogar, dois avançados perigosos. Temos de ter cuidado, defender bem, lembrar-nos do nosso futebol atacante e sólido na defesa. Temos de nos lembrar que toda a equipa tem responsabilidade de defender. Amanhã voltamos ao comportamento tático básico, é a melhor maneira de voltar, frente a boas equipas. Temos a nossa qualidade, resta-nos mostrar que conseguimos influenciar o jogo a nosso favor”., que acabam contrato esta época e por isso em janeiro estão livres para se comprometer com outro clube e frisou: “Espero, claro, que assinem novos contratos e continuem nossos jogadores. São jogadores-chave, ambos têm estado a fazer uma grande época, mesmo top, muito confiáveis; não é só a performance no futebol que é boa, também a atitude, por isso são exemplos para todos os jogadores. Claro que os queremos manter, o clube está a trabalhar nisso”."Não vou dar o onze inicial hoje. O que posso dizer é que já regressaram, vieram muito bem dispostos e em boa forma. Já treinaram com a equipa, estão muito motivados. Estamos todos orgulhosos pelo que fizeram pela Argentina, pela forma como jogaram. Aliás estamos assim por todos os jogadores. Sempre que os nossos jogadores jogam torneios internacionais é um bom sinal para nós. Estão novamente focados no Benfica”.O técnico salienta: “Até 31 de dezembro estamos seguros de que temos os jogadores todos e ninguém pode sair. Para já, estamos em véspera de jogo e estou tranquilo. Depois abre-se o mercado e quando se tem jogadores de grande talento corremos sempre o risco de perder jogadores. Para já, estamos concentrados no jogo de amanhã"."Para estes jogadores, vencer o Mundial no meio da temporada... Normalmente quando se vence o campeonato do Mundo vêm umas férias a seguir, mas aqui é diferente. Jogaram o Mundial em dezembro. É difícil para os jogadores, é difícil voltarem a estar prontos para as competições domésticas, mas tanto o Otamendi como o Enzo sempre demonstraram uma grande atitude. Sempre com muita intensidade e ritmo em todos os jogos. São os únicos dois jogadores na nossa equipa que mantiveram o ritmo. Espero que amanhã aproveitem a oportunidade"."Não sei nada sobre isso. Não sigo as coisas que aparecem nas redes sociais. Somos uma equipa de futebol profissional e as regras são para todos os jogadores. É importante que descansem entre jogos e não há exceções".