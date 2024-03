Schmidt destaca importância de jogos "decisivos" com Sporting antes do Marselha

"É bom disputar os jogos com o Sporting antes desses jogos internacionais. De certeza que também serão decisivos na Taça de Portugal e no campeonato. É um jogo muito importante no [estádio do] Sporting", afirmou o treinador em conferência de imprensa, no Seixal.

As duas equipas defrontam-se por duas vezes no próximo mês, a primeira, em 03 de abril, no Estádio da Luz, a contar para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, e a segunda logo no fim de semana a seguir, em 07 ou 08 de abril, no Estádio José Alvalade, para a 28.ª jornada da I Liga. Na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, o Sporting venceu por 2-1.

Na Liga Europa, os `leões` ficaram pelo caminho esta semana, eliminados pela Atalanta, enquanto o Benfica seguiu para os quartos de final, em que vai defrontar o Marselha, em 11 de abril, no Estádio da Luz, e 18 de abril, em França.

Questionado sobre o impacto que o apertado calendário pode ter no desempenho das equipas, agora que o Sporting, ao contrário dos `encarnados`, está fora das competições europeias, Schmidt considerou que "ambas as equipas disputam esses jogos na mesma situação", após terem "algum descanso nas próximas semanas", particularmente "os jogadores que não vão às seleções nacionais".

Na véspera de visitar o Casa Pia, a contar para a I Liga, técnico lembrou ainda que o Benfica "ainda pode ganhar três títulos nesta época", o campeonato, a Taça de Portugal e a Liga Europa, o que comprova "a capacidade e a qualidade do plantel" que tem à sua disposição.

Após os jogos com o Sporting, os `encarnados` irão, então, focar-se nos confrontos com o Marselha, a contar para a Liga Europa.

"Infelizmente temos de jogar a segunda mão em Marselha, por isso, na primeira mão, no nosso estádio, precisamos de um primeiro jogo muito bom. Depois, claro, também estamos confiantes de que podemos ganhar este jogo e passar às meias-finais. É o novo objetivo na Liga Europa", assumiu Schmidt, comentando pela primeira vez o desfecho do sorteio de sexta-feira.

Se superar os franceses, o Benfica defronta nas meias-finais o vencedor da eliminatória entre o Liverpool e a Atalanta.

A equipa orientada por Roger Schmidt segue em segundo lugar no campeonato, a um ponto do Sporting, que tem menos um jogo disputado e só entra em campo na presente jornada após o jogo dos `encarnados`, com a receção ao Boavista.

O Benfica visita o Casa Pia no domingo, em partida da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 18:00, no Estádio Municipal de Rio Maior, e arbitragem de Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro.