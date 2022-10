Schmidt diz que não existe grande risco de perder Enzo Fernández após Mundial

"Não vejo grande risco de que não tenhamos o Enzo [Fernández] na equipa após o Mundial. Está no sítio certo para evoluir, é um jogador muito jovem, muito bom, mas, neste momento, para ele e para nós, será bom se ficar mais um pouco no Benfica", afirmou Roger Schmidt, em conferência de imprensa, no Seixal.

O técnico alemão abordou o alegado interesse de outros clubes no internacional argentino durante a conferência de imprensa de antevisão do encontro da terceira eliminatória da Taça de Portugal, com o Caldas, da Liga 3, e assumiu que Enzo pode alinhar de início, no sábado, apesar de ser um dos jogadores mais utilizados nesta época.

"O Enzo está em muito boa forma, está a recuperar muito bem. Na terça-feira fez um jogo muito bom [frente ao Paris Saint-Germain]. Estava muito fresco, também esteve fresco hoje no treino. É jovem, jogar não será um problema para ele", admitiu.

O médio foi contratado em agosto ao River Plate e tem sido um dos jogadores mais utilizados por Roger Schmidt.

O jovem internacional argentino, de 21 anos, já alinhou em 17 partidas ao serviço do Benfica, nove na I Liga de futebol e oito na Liga dos Campeões, incluindo os quatro jogos das pré-eliminatórias, e marcou três golos.

O Campeonato do Mundo de futebol vai ser disputado no Qatar, entre 20 de novembro e 18 de dezembro, terminando poucos dias antes da reabertura do mercado de transferências, em janeiro de 2023.