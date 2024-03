Schmidt vai falar com Kökçü antes de decidir sobre entrevista controversa

"Ouvi falar dessa entrevista mas ainda não a li. Vou fazê-lo após esta conferência de imprensa e, se for necessário, irei falar com o jogador. Nestes momentos, é preciso ter a informação em primeira mão e isso, para mim, é o jogador. Por isso, vou falar com ele e depois tomarei as minhas decisões", disse o técnico, em conferência de imprensa, no Benfica Campus, no Seixal.

O médio Kökçü deu uma entrevista ao jornal De telegraaf, dos Países Baixos, publicada hoje, na véspera da visita do Benfica ao Casa Pia, a contar para a I Liga, em que afirmou que o clube não lhe dá a devida importância e criticou o treinador por lhe dar diversas tarefas diferentes em campo.

Schmidt considerou, no entanto, que o descontentamento de alguns jogadores "é normal" no futebol, disse estar "muito satisfeito com o caráter da equipa" às suas ordens e deixou mesmo alguns elogios ao médio turco, mas nascido nos Países Baixos.

"Tem feito uma boa época. Teve algumas dificuldades pelo meio, esteve lesionado. Também é normal que a primeira época não seja tão fácil como esperava, porque está num clube novo, numa nova realidade. É normal, faz parte de liderar uma equipa a este nível", desvalorizou Schmidt.

Por fim, questionado sobre as críticas ao seu trabalho por parte dos adeptos, apesar de o Benfica continuar a lutar por três competições diferentes, o alemão reconheceu que "é quase impossível não ser criticado" quando se treina o Benfica e vincou que o mais importante é conquistar títulos.

"Tento focar-me na minha equipa e sei que, se jogarmos bem, se ganharmos títulos, toda a gente fica contente. E, pelo meio, quando temos dificuldades, empatamos ou perdemos jogos, claro que há muitas críticas. É normal", desabafou o treinador dos `encarnados`, na antevisão ao encontro com o Casa Pia.

O Benfica visita o Casa Pia no domingo, em partida da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 18:00, no Estádio Municipal de Rio Maior, e arbitragem de Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro.

A equipa orientada por Roger Schmidt segue em segundo lugar no campeonato, a um ponto do Sporting, que tem menos um jogo disputado e só entra em campo na presente jornada após o jogo dos `encarnados`, com a receção ao Boavista.