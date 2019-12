Seferovic regressa aos convocados do Benfica, após um mês ausente

O melhor marcador do campeonato da temporada passada alinhou a última vez pelo Benfica vitória em casa do Santa Clara, por 2-1, em jogo da 11.ª jornada da I Liga, disputado em 09 de novembro, em Ponta Delgada.

Além de Seferovic, realce para o regresso de Gabriel, que cumpriu um jogo de castigo a meio da semana no encontro frente ao Sporting da Covilhã (1-1), a contar para a Taça da Liga, enquanto André Almeida, titular frente ao Marítimo, já ficou de fora do jogo com os serranos e vai continuar ausente devido a lesão, o mesmo sucedendo com Rafa e David Tavares.

O Benfica, líder do campeonato, com 33 pontos, defronta na sexta-feira, no Estádio do Bessa, o Boavista, quinto, com 18, em jogo da 13.ª jornada da I Liga, agendado para as 20:30.

Lista dos 20 convocados:

- Guarda-redes: Vlachodimos e Zlobin

- Defesas: Tomás Tavares, Nuno Tavares, Ferro, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo

- Médios: Chiquinho, Gedson, Pizzi, Cervi, Taarabt, Caio Lucas, Samaris e Gabriel

- Avançados: Jota, Seferovic, Raul de Tomas e Vinícius