Sporting-Benfica. "Águias" já desperdiçaram pontos fáceis

De uma época para a outra, o campeão em título surge, desde logo, atrás na classificação - a um ponto do líder Sporting, que ainda tem um jogo em atraso, da 20.ª jornada da I Liga, em casa do Famalicão -, e com menos quatro pontos do que em 2022/23 com as mesmas rondas.A equipa encarnada apenas pode queixar-se de si mesma:A partir daí, as "águias" embalaram para uma série de 22 jogos sem perderem, com um acumulado de 18 vitórias e quatro empates em oito meses.Ao longo deste percurso, o Benfica apenas foi líder à 11.ª ronda, em igualdade de pontos (28) e após vencer na Luz, nos descontos, o Sporting, por 2-1, e da 20.ª à 23.ª, ‘beneficiando’ nesse mês de fevereiro do jogo em atraso dos ‘leões’.Para o campeão em título, a perda dessa liderança provisória chegou da pior maneira possível, após a visita ao FC Porto (24.ª jornada), com as 'águias' a saírem no início de março humilhadas do Estádio do Dragão, no Porto (5-0).A pior derrota da época deixou, novamente, o Benfica a um ponto do Sporting e sabendo, também, que a partir desse momento não dependeria apenas de si, tendo em conta o jogo em atraso do rival lisboeta.Os dois emblemas chegam ao dérbi da 28.ª jornada, marcado para sábado, às 20h30, separados por esse ponto e esse jogo em atraso, num cenário em que se torna capital para as "águias" uma vitória no Estádio José de Alvalade, embora também reféns do desfecho que terá a visita leonina a Vila Nova de Famalicão, em 16 de abril.