"Águias" só perderam um dos últimos 11 jogos em Alvalade

Perante os seus adeptos, o Sporting não festeja, assim, um triunfo caseiro face ao rival Benfica no campeonato desde a época 2011/12.Há quase 12 anos, em 9 de abril de 2012, para a 26.ª jornada da I Liga, os "leões" triunfaram também por 1-0, graças a uma grande penalidade concretizada pelo avançado neerlandês Ricky van Wolfswinkel, aos 18 minutos.Depois desse embate, o Benfica conseguiu cinco triunfos, contra o do Sporting à porta fechada, tendo-se registado ainda cinco igualdades, a última na época passada, num jogo em que as ‘águias’ chegaram a Alvalade com o título na ‘mira’.Na 33.ª e penúltima ronda, os encarnados precisavam de vencer para garantir o "38", mas chegaram ao intervalo já a perder por 2-0, com tentos de Trincão (39 minutos) e Diomande (44), conseguindo, depois, salvar um ponto, com golos de Aursnes (71) e de João Neves (90+4).Os restantes empates, nas últimas 11 épocas, aconteceram em 2013/14, 2014/15 e 2016/17, sempre a um golo e com o Sporting a marcar primeiro, e ainda em 2017/18, num embate que terminou a zero.Por seu lado, os encarnados conseguiram cinco triunfos, o primeiro em 2012/13, por 3-1, com o Sporting a adiantar-se, novamente por Wolfswinkel, e o Benfica a dar a volta, com um autogolo de Marcos Rojo e um "bis" de Óscar Cardozo.Em 2015/16, o jogo teve selo de decisivo, numa luta sem tréguas pelo título, e o Benfica, de Rui Vitória, impôs-se por 1-0 ao Sporting, de Jorge Jesus, graças a um golo de Mitroglou, aos 20 minutos, e a um falhanço incrível de Bryan Ruiz.Três anos volvidos, os encarnados, de Bruno Lage, foram imensamente superiores e ganharam por 4-2, com tentos de Seferovic, João Félix, Rúben Dias e Pizzi, contra os conseguidos por Bruno Fernandes e Bas Dost.Na época seguinte, em 2019/20, o triunfo por 2-0 do Benfica foi escrito a ‘solo’ por Rafa, autor de dois golos ‘tardios’, aos 80 e 90+9 minutos.Em 2021/22, num encontro da 30.ª jornada, disputado em 17 de abril de 2022, o Benfica voltou a vencer por 2-0, com o uruguaio Darwin Núñez, aos 14 minutos, e o suplente Gil Dias, aos 90+2, a selarem a vitória do ‘onze’ de Nélson Veríssimo.Com este triunfo, o Benfica reassumiu, dois anos depois, a liderança nos jogos para o campeonato em Alvalade (34 triunfos contra 33) e passou a mandar igualmente em matéria de golos, vantagem que mantém (129 contra 127).





Jogos inesquecíveis



Além da liderança encarnada fora, ímpar nos históricos entre "grandes", todos dominados pelos anfitriões, o dérbi em Alvalade também tem dois jogos que entraram para a lenda, o 7-1 do Sporting em 1986/87 e 3-6 do Benfica em 1993/94.



Manuel Fernandes foi o herói do encontro de 14 de dezembro de 1986, ao conseguir um "póquer" (quatro golos), enquanto João Vieira Pinto brilhou na noite chuvosa de 14 de maio de 1994, com um "hat-trick" (três) na primeira parte.



Para a história entraram também o triunfo encarnado por 1-0, em 1999/2000, e o empate 1-1 de 2001/02, a adiar o 17.º e 18.º títulos dos "leões", que fizeram o mesmo ao Benfica na época passada, atrasando o 38.º.



O Sporting e o Benfica defrontam-se no sábado, pelas 20h30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em encontro da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, no que será o 90.º dérbi em casa dos "leões" para o campeonato.