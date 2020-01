Sporting e Benfica com jogos fora nos `oitavos` da Taça de Portugal de futsal

Os ‘leões’, vencedores do troféu nas duas últimas épocas, em 2017/18 e 2018/19, visitam um rival que já venceu a Taça numa ocasião, em 2014, numa final diante do Benfica, e que esta época segue em 11.º no campeonato.



Já o Benfica, líder da Liga, à frente do Sporting, tem um jogo teoricamente mais difícil, por defrontar fora a equipa que segue em terceiro no campeonato. Esta época os ‘encarnados’ venceram já o rival, mas na Luz (6-2).



Os ‘oitavos’ da Taça de futsal estão marcados para 15 de fevereiro, já depois de se disputar o jogo em atraso dos 16 avos de final, em que o Marítimo recebe o CAS Vicentense, em 26 de janeiro.