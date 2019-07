Svilar admite que Benfica "perde qualidade" com a saída de João Félix

Lusa Comentários 09 Jul, 2019, 11:13 | Benfica

"Perde qualidade (o Benfica), mas com o Jonas ainda não sabemos o que vai acontecer. Todas as equipas querem jogadores como Félix e Jonas, mas temos outros jogadores que têm qualidade", disse o guarda-redes.

Svilar falou à imprensa no centro de estágio do Seixal, juntamente com o defesa central Ferro, antes de mais um treino do plantel `encarnado`, que prepara a época e na quarta-feira recebe o Anderlecht, no jogo de apresentação aos adeptos.

"Vou ver os meus amigos, joguei com eles, mas é um jogo como outro", disse o belga, sem deixar de referir que também "é para ganhar".

O guardião, habitual suplente do grego Vlachodimos, disse ainda que, apesar da não ser titular, sente-se bem no clube da Luz e não pensa em sair.

"Estou focado na pré-época, não penso sair, estou aqui e feliz e a trabalhar bem. (Condição de suplente?) Sou jovem e tenho tempo, estou bem aqui", frisou Svilar, guarda-redes de 19 anos, que chegou ao Benfica em 2017/18, proveniente do Anderlecht.

Ao contrário do belga, o central Ferro assumiu-se como titular no eixo da defesa do Benfica na última época, com a entrada do treinador Bruno Lage e num momento em que o setor mais recuado tinha alguns problemas de lesões e castigos de outros jogadores.

O central, de 22 anos, acabou, num dérbi com o Sporting, na Luz, por entrar para o lugar de Jardel, lesionado, e ganhou o lugar ao lado de Rúben Dias.

"Partimos todos do ponto zero e a trabalhar para o mesmo, se vou jogar é com o mister", disse hoje Ferro, em relação à possibilidade de ter a titularidade garantida.

Para a época 2019/20, em que o Benfica arranca com as insígnias de campeão, Ferro diz que se mantém a "ambição", mas também esclareceu que todas as equipas da I Liga partem na mesma posição.

"É verdade que entramos como campeões, mas entramos todos com zero pontos, isso não muda nada", referiu o jogador, afastando qualquer pressão devido ao título da última época.

O central disse ainda que todo o grupo ficou muito contente por João Félix alcançar os seus objetivos e o orgulhoso pelos valores envolvidos, mas afastou o cenário de uma maior fragilidade do Benfica com a saída do avançado.

"Antes do Félix havia outros e depois do Félix haverá, com certeza, quem substitua", disse.

O defesa lembrou que há reforços que chegam para ajudar e que apenas o tempo poderá dizer se a equipa está mais forte.

A seleção está também no horizonte do jogador, mas antes é preciso consolidar um lugar no Benfica, algo que para Ferro "ninguém pode dar como garantido".

O Benfica iniciou a pré-época em 01 de julho e na quarta-feira terá o primeiro teste, frente ao Anderlecht, no Estádio da Luz, às 20h30, antes de, no sábado, defrontar a Académica, em Coimbra.

Em 15 de julho, a equipa viaja para a digressão nos Estados Unidos, onde competirá na International Champions Cup, defrontando os mexicanos do Chivas, em 20 de julho (21h00 em Lisboa), em Santa Clara, a Fiorentina, em 24 (01h00 de 25 de julho em Lisboa), em Harrison, e o AC Milan, em 28 (20h00 em Lisboa), em Foxborough.

O arranque oficial da época acontecerá em 4 de agosto, no Estádio Algarve, na Supertaça portuguesa, diante do Sporting, vencedor da Taça de Portugal.