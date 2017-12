Svilar, Zivkovic e Filipe Augusto voltam aos convocados do Benfica

Lusa 12 Dez, 2017, 18:41 | Benfica

Face à última partida dos `encarnados`, que terminou com um triunfo por 3-1 sobre o Estoril, há a registar as saídas do guarda-redes Paulo Lopes e dos médios Rafa e Keaton Parks. Em sentido inverso, regressam o guarda-redes belga, após lesão, o médio brasileiro, por opção, e o extremo sérvio, depois do castigo cumprido na ronda anterior da I Liga.

O desafio entre o Rio Ave e o Benfica, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal, está marcado para as 21:00 de quarta-feira, no Estádio do Rio Ave Futebol Clube, em Vila do Conde.

Lista de convocados:

- Guarda-redes: Svilar e Bruno Varela.

- Defesas: Lisandro, Grimaldo, Luisão, Jardel e André Almeida.

- Médios: Fejsa, Filipe Augusto, Samaris, Zivkovic, Salvio, Krovinovic, Pizzi, Cervi, Diogo Gonçalves e João Carvalho.

- Avançados: Raúl, Jonas e Seferovic.