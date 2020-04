Taarabt entrevistado por adepto confessa sonhar com a "dobradinha"

O médio dos encarnados falou ao telefone no âmbito de uma iniciativa denominada: "Não vá, telefone".





O jogador correspondeu ao desejo de André Marques que desejava conhecer o seu ídolo.





A conversa redundou numa entrevista onde o jovem veio a conhecer as ideias de Adel Taarabt, que como o resto do plantel continua em casa, em conquência do estado de epidemia provocada pelo novo coronavírus.







Taarabt falou com o jovem adepto do que ainda falta do resto da temporada e das suas ambições pessoais e da equipa.





O jogador que tem sido uma das revelações da equipa esta temporada confessou: "Quero continuar como tenho jogado até agora e oxalá no final da época ganhar a dobradinha, com a vitória na Liga e na Taça de Portugal".







Depois de um início de percurso difícil no clube da Luz, Taarabt é agora um dos indiscutíveis de Bruno Lage e explicou a André Marques o significado de vestir a camisola encarnada: "Sei que o Benfica é um grande clube. Quando entro no estádio da Luz, é fantástico. Dou tudo, tento entreter os adeptos e fazer com que eles gostem. Jogo com tudo o que tenho", frisou.



O André Marques queria "apenas" conhecer o seu ídolo, Taarabt, mas estava longe de imaginar que pudesse acabar a tarde a fazer-lhe uma entrevista! Obrigado, "Mágico Adel"! #OBenficaFazBem

























