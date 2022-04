Taarabt integrou treino dos encarnados

O médio, de 32 anos, falhou a vitória em casa com o Estoril Praia (2-1) e a derrota na sexta-feira na visita ao Sporting de Braga (3-2), em jogos do campeonato, devido a uma lesão no adutor, mas já voltou aos treinos.



Esta época, Taarabt esteve em 35 jogos dos encarnados, mas foi maior aposta nos últimos, com o treinador Nélson Veríssimo a dar a titularidade ao médio, muitas vezes inconstante, entre as 23.ª e 26.ª jornadas, e nos jogos dos "oitavos" da "Champions", com o Ajax.



Para o jogo com o Liverpool, o Benfica deverá, assim, apenas não contar com Lucas Veríssimo e Rodrigo Pinho, jogadores com longa recuperação a lesões graves, e quando Seferovic, que também esteve lesionado, já regressou em Braga.



Ainda hoje, o treinador do Benfica dará, a partir das 15h15, no Estádio da Luz, a conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Liverpool.



O jogo entre Benfica e Liverpool, do internacional português Diogo Jota, disputa-se na terça-feira, a partir das 20h00, com arbitragem do espanhol Jesús Gil Manzano.