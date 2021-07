Taarabt regressa ao Benfica "cheio de energia" para a nova época

"É uma nova época. Temos de estar focados e prontos, porque, dentro de poucas semanas, vamos ter importantes jogos de qualificação para a Liga dos Campeões. Esse é o nosso primeiro grande objetivo", referiu o camisola 49 dos ‘encarnados’, em declarações reproduzidas no ‘site’ do Benfica.



Taarabt cumpriu 12 dias de estágio com a seleção de Marrocos e também aproveitou o período de férias para matar saudades da família.



“Não via a minha família há ano e meio. Pude vê-los e agora regresso cheio de energia. Felizmente, sinto-me a cem por cento”, lançou o médio criativo, que cumpriu a bateria de exames médicos no Hospital da Luz.



Isto, no mesmo dia em que o Benfica e o Hospital da Luz anunciaram a renovação da parceria que os liga desde 2014, com Domingos Soares de Oliveira, presidente executivo do Grupo Benfica, e Isabel Vaz, presidente executiva da Luz Saúde, a assinalarem o momento.



O Hospital da Luz continua a ser o parceiro de serviços médicos oficiais do Benfica, assegurando a assistência clínica a 6.000 atletas das equipas de futebol profissional (masculinas e feminina) e de futebol de formação, e das modalidades de andebol, voleibol, basquetebol, futsal, hóquei em patins, râguebi (masculino e feminino), atletismo, judo, canoagem, ginástica, natação, triatlo, boxe, Benfica Olímpico e bilhar.