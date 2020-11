Tiago Araújo renova com o Benfica até 2025

O jovem extremo, de 19 anos, que tinha vínculo até 2022, estreou-se no sábado pela equipa principal do Benfica, ao ser lançado pelo técnico Jorge Jesus no decorrer da segunda parte do jogo com o Paredes, para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, que as "águias" venceram por 1-0.", afirmou Tiago Araújo, em declarações à BTV.Poucos dias depois da estreia pela equipa principal, o extremo confessou que "estava um bocado nervoso" durante o aquecimento, mas que acabou por se "soltar" quando percebeu que "ia mesmo entrar" no encontro com o Paredes.

Sob o comando de Renato Paiva, técnico da equipa B, o extremo canhoto participou em oito jogos na II Liga portuguesa e marcou um golo, antes de ser chamado a integrar em definitivo o plantel principal dos encarnados.