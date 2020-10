Tiago Dantas é emprestado pelo Benfica ao Bayern e vai jogar na equipa B

“O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Bayern Munique para a transferência, em regime de empréstimo, do futebolista Tiago Dantas. O contrato de cedência acertado com o clube alemão é válido até ao final da época 2020/21”, indica o Benfica no sítio oficial na Internet.



Já o Bayern Munique, campeão europeu e alemão, confirma o empréstimo, mas assinala que o “jovem talentoso português” deverá integrar a equipa B dos bávaros, até “nova informação”.



No anúncio da saída de Tiago Dantas, o Benfica lembra que o médio chegou ao clube com apenas quatro anos e “percorreu todos os escalões de formação”, somando um título nacional de juniores (2017/18) e quatro distritais (em benjamins, infantis, iniciados e juvenis).



Em 2018/19 começou por alinhar na equipa B e, em 21 de dezembro de 2019, estreou-se na equipa principal, entrando nos últimos minutos de um jogo da Taça da Liga, num empate fora com o Vitória de Setúbal.



O médio internacional sub-20 não voltou a ter ‘minutos’ na equipa principal, apesar de ainda ter integrado o plantel em maio, no regresso após a paragem em março, devido à pandemia de covid-19.



Esta época, de regresso à equipa B, disputou as primeiras cinco jornadas, na II Liga, mas foi titular apenas uma vez.