Treinador do Benfica elogia `arsenalistas` e espera "problemas" em Braga

Lusa 12 Jan, 2018, 19:21 | Benfica

"Escusado será dizer que é um jogo difícil, não é dizer nada de novo. Repetir aquilo que tradicionalmente acontece todos os anos, ou seja, ir a Braga não é fácil. É uma equipa de qualidade e com jogadores de qualidade, eficaz e sabe o que faz em campo. Vai causar-nos problemas", disse o treinador do Benfica, em conferência de imprensa.



Na antevisão à partida de sábado, Rui Vitória prometeu que irá ao Municipal de Braga com "enorme capacidade e ambição para ganhar", perspetivando um encontro "muito disputado".



Ainda assim, o treinador bicampeão pelos 'encarnados' enalteceu o bom papel desempenhado pelo colega de profissão, Abel Ferreira, no comando dos arsenalistas.



"É um treinador de qualidade e ambicioso, com qualidade naquilo que faz e nas equipas que trabalha. Espero do Braga uma resposta muito boa, (de uma equipa) que se quer aproximar a olhos vistos dos três grandes. A sua forma de jogar muito peculiar e tem particularidades a que estamos atentos. Vai dificultar-nos a vida", argumentou.



Com o período de transferências aberto até final do mês de janeiro, o técnico das 'águias' prefere não alimentar rumores no que às saídas e entradas diz respeito.



"Se vier alguém que tenha que ser alguém que acrescente qualidade. Vir por vir não interessa vir. Sobre essas questões de mercado não vamos falar de suposições quando temos este jogo importante. Quem sair, sai, quem entrar fará parte dos meus. Não gosto de falar nesta altura sobre isso", terminou.



No sábado, Benfica, terceiro classificado, com 40 pontos, defronta o Sporting Clube de Braga, quarto, com 37, no Estádio Municipal de Braga, pelas 20:30.