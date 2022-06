Treinador Luís Castro transita dos sub-23 para a equipa B do Benfica

Luís Castro está à frente dos sub-23 do Benfica há quase três temporadas e conduziu os sub-19 a duas finais consecutivas da UEFA Youth League, em 2019/20 e 2021/22, na última das quais assegurando o título inédito, ao bater na final os austríacos do Salzburgo por 6-0.

"É um orgulho enorme! Entrei no Benfica há dois anos e meio com a missão de ajudar no processo e potenciar jogadores para a primeira equipa. É sinal de que o trabalho até agora foi muito bem feito. Esta aposta em mim deixa-me orgulhoso e o que posso prometer é que vou dar o máximo", disse o treinador, em declarações à BTV, após rubricar o novo vínculo na presença do presidente `encarnado`, Rui Costa.

Ainda de acordo com o Benfica, da equipa técnica do escalão de sub-23, transitam para a equipa B Paulo Lopes (treinador adjunto), Jorge Cordeiro (treinador adjunto), Vítor Dimas (treinador de guarda-redes) e João Francisco Silva (treinador analista).

O arranque dos trabalhos de pré-temporada da equipa B do Benfica está agendado para o dia 27 de junho.