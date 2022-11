Treinadora do Benfica antevê jogo com o Rosengard

Em conferência de imprensa de antevisão do jogo com as suecas, no Seixal, a técnica lembrou que as encarnadas já deram “provas” de que têm capacidade para “criar dificuldades a equipas que têm nome nesta competição” e colocou o Rosengard no mesmo patamar que as restantes rivais no Grupo D.”, advertiu Filipa Patão, no Benfica Futebol Campus.A equipa adversária no encontro da terceira jornada do Grupo D é “competitiva e muito organizada dentro de campo” e “forte nas transições”, analisou Filipa Patão, e “não teve um resultado justo” na visita à Alemanha, na primeira jornada, onde perdeu por 2-1, mas foi uma equipa que “mereceu muito pontuar”.As encarnadas, no entanto, não partem para o encontro de quinta-feira “sem ser a pensar na vitória, pontuar e fazer o melhor possível”, frisou Filipa Patão, em linha com a avançada Cloé Lacasse, que tomou a palavra instantes antes da treinadora.”, comentou a canadiana.O Benfica recebe as suecas do Rosengard, na quinta-feira, em encontro da terceira jornada do Grupo D da Liga dos Campeões feminina de futebol, com início marcado para as 20h00, no Seixal, e arbitragem da bielorrussa Volha Tsiareshka.A equipa orientada por Filipa Patão procura somar os primeiros pontos na competição nesta época, após ter sido derrotada pelo FC Barcelona, na Catalunha, por 9-0, e pelo Bayern Munique, no Seixal, por 3-2.O Rosengard também ainda não somou qualquer ponto, uma vez que perdeu em Munique, por 2-1, na primeira ronda, e na Suécia, com o FC Barcelona, por 4-1, na segunda jornada.