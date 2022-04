UEFA Youth League. Benfica corre para a final

Nos últimos dois dias os comandados de Luís Castro afinaram as últimas linhas estratégicas para o embate com os italianos.





A equipa encarnada nas três vezes que chegou a esta fase seguiu sempre para a final, que nunca venceu.





Eliminando a Juventus, o Benfica defrontará na segunda-feira, 25 de abril, às 17h00, o vencedor do Atlético de Madrid-Salzburgo.







A ambição dos jogadores do Benfica é sustentada pelo brilhante percurso que os sub-19 fizeram até à meia-final da competição, onde deixaram para trás Dínamo Kiev, Barcelona, Bayern Munique, Midtjylland e Sporting.







Luís Castro, técnico dos sub-19 encarnados, reconhece "muita qualidade" ao adversário, mas promete: "Vamos querer pressionar e mandar no jogo".



A certeza do treinador não se modifica apesar de o rival apresentar argumentos distintos face aos emblemas anteriores, nomeadamente no que diz respeito à estratégia seguida e investimento efetuado neste escalão. "A Juventus é uma equipa com alguma experiência, com jogadores internacionais e habituados a grandes provas. Já sabemos tudo da Juventus. Têm muita qualidade desde a defesa ao ataque, estão as melhores equipas nesta fase da prova. É um clube diferente dos que temos apanhado até aqui, pois até agora defrontámos clubes formadores desde a base e a Juventus já tem um investimento muito alto, tem jogadores que adquiriu, alguns estrangeiros, e são uma equipa muito forte", disse à BTV.







Cher Ndour deixou elogios à Juventus, que conhece bem, até porque antes de transferir-se para o Benfica atuou nos escalões de formação da Atalanta. "A Juventus é uma ótima equipa, partilho o balneário com três ou quatro jogadores nas seleções jovens de Itália e sei disso. É uma boa equipa e vai ser um grande jogo. Os adeptos são sempre um grande suporte de apoio. Posso prometer que vamos fazer um grande jogo, estaremos fortes, e tentaremos fazer tudo para ganhar", assegurou.