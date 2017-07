Veia goleadora de Seferovic surpreende ex-colega Paíto

O maior destaque na preparação do tetracampeão tem sido o avançado Seferovic. O ex-companheiro de equipa está atento a este arranque fulgurante do jogador com boas exibições, boa combinação com Jonas e a marcação de golos.



Paíto não contava com esta capacidade goleadora do internacional helvético.



O ex-jogador do Sporting revela felicidade pela evolução de Seferovic e até revelou que o antigo companheiro de equipa a dada altura parecia ser um menino mimado.



Em declarações ao jornalista da Antena 1 Nuno Matos, o jogador português ainda desejou sorte para Seferovic e para quem terá de optar, no caso Rui Vitoria, quando tem ainda à sua disposição Jonas, Jimenez e Mitroglou.