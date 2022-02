Veríssimo confirma que Pizzi tem proposta de um clube da Turquia

"Existe uma possibilidade de ele rumar à Turquia. Penso que poderá acontecer. Há qualquer coisa em andamento, portanto temos de aguardar. São as questões do mercado. Há interesse de um clube, pode ou não haver interesse do jogador em sair. É uma questão de conciliar um conjunto de interesses para que o jogador se sinta confortável na decisão a tomar", revelou o técnico.



Veríssimo respondia a uma questão sobre a menor utilização do internacional português na presente época e começou por lembrar que "Pizzi é um jogador com muitos anos de casa e que conquistou muitos títulos" ao serviço do Benfica.



Admitiu que "ele próprio não tem tido a utilização que, provavelmente, esperaria", mas lembrou que o jogador "está integrado num plantel" e que "o treinador tem de tomar opções", antes de defender a entrega do seu 'pupilo'.



"Tem sido de uma entrega inexcedível no trabalho diário e no que sente que pode dar à equipa. Depois, as opções são do treinador", elogiou.



O treinador do Benfica abordou a situação do jogador em conferência de imprensa de antevisão do encontro frente ao Tondela, na segunda-feira, mas não adiantou se o médio está convocado e se fará parte das opções para o encontro da 21.ª jornada da I Liga.