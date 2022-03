Veríssimo considera que hipóteses de Benfica e Ajax continuam a ser iguais

"Da mesma forma que disse na antevisão do jogo da primeira mão e, provavelmente, muita gente não acreditou, nós acreditamos, tal como na altura, que vamos dividir este jogo com o Ajax [em] 50-50. E, na nossa opinião, essa divisão continua da mesma forma", disse Nélson Veríssimo, em conferência de imprensa, no Seixal.

O técnico fez a antevisão do encontro da segunda mão dos oitavos de final antes da partida para Amesterdão e frisou que o Ajax vai "ter de respeitar" o Benfica, da mesma forma que os `encarnados` vão "ter de respeitar o Ajax", assumindo confiança no apuramento para os quartos de final.

"Acreditamos, muito sinceramente, que se nós estivermos no nível que temos estado a demonstrar e no nível de crescimento que temos vindo a demonstrar, temos reais possibilidade de fazer um bom jogo com o Ajax, vencendo e passando à eliminatória seguinte", vincou o técnico dos `encarnados`.

Por isso, Veríssimo espera "um jogo aberto" em Amesterdão, entre "duas equipas que gostam de ter posse de bola" e no qual os seus jogadores vão ter de ser "muito competentes e estar com um nível de ativação muito elevado".

Além disso, terão de "reconhecer que o adversário é forte nalguns momentos do seu jogo ofensivo, mas também que tem algumas fragilidades" que cabe ao Benfica "aproveitar".

"Naturalmente, em função desta circunstância de as duas equipas gostarem de ter posse de bola, haverá momentos em que uma das equipas vai estar no seu processo defensivo de forma mais recolhida. Acima de tudo, temos de saber olhar para os momentos do jogo e aproveitá-los, seja em organização defensiva, seja nos momentos de transição", analisou Nélson Veríssimo.

"Com a mente positiva" esteve, também, o avançado Darwin Núñez, que garantiu que todos os jogadores "estão tranquilos" na véspera do encontro com os neerlandeses e vão "em busca da vitória e de passar aos quartos de final".

"Acho que se jogarmos os 90 minutos como jogámos no jogo anterior com o Ajax, em que no segundo tempo entrámos com uma mentalidade e atitude diferentes da primeira parte, acho que tudo vai correr bem e tenho a certeza de que vamos passar aos quartos de final", afiançou o avançado uruguaio.

O Benfica visita o Ajax na terça-feira, em encontro da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, com início marcado para as 20:00, na Johan Cruijff Arena, em Amesterdão, e arbitragem do espanhol Carlos del Cerro Grande.

A equipa orientada por Nelson Veríssimo leva na `bagagem` um empate a 2-2 na primeira mão, disputada em 23 de fevereiro, no Estádio da Luz, onde recuperou de duas desvantagens com golos de Sébastien Haller, na própria baliza, e de Roman Yaremchuk.

Benfica convoca todos os disponíveis para segunda mão com Ajax



O Benfica convocou todos os futebolistas disponíveis, numa lista alargada de 25 jogadores, para a viagem a Amesterdão, onde defronta na terça-feira o Ajax, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.



O treinador Nélson Veríssimo optou por uma convocatória alargada, na qual os únicos ausentes são os lesionados Rodrigo Pinho e Lucas Veríssimo, de longa duração, e também Haris Seferovic, ainda em recuperação de uma lesão muscular.



No grupo seguem viagem o central Tomás Araújo e o avançado Henrique Araújo, jogadores da equipa B, mas que já entram nas 'contas' da equipa principal, com o último a 'evitar' na última jornada a derrota em casa com o Vizela, ao fazer o 1-1.



O avançado, de 20 anos, saiu do banco aos 74 minutos, quando o Benfica perdia, e um minuto depois apontou o golo da igualdade.



Na lista destaque também para a inclusão do avançado Roman Yaremchuk, recuperado de gripe, e dos defesas Otamendi e Gilberto, que falharam por questões físicas o jogo de sexta-feira para o campeonato.



O Benfica procura na terça-feira a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões, depois de ter empatado na primeira mão na Luz por 2-2, um resultado que faz com que as duas equipas 'partam do zero', depois da abolição da vantagem dos golos fora.



O jogo, com início às 20:00 (horas de Lisboa), disputa-se na Arena Johan Cruyff e terá arbitragem do espanhol Carlos del Cerro Grande.







Lista de 25 convocados:



- Guarda-redes: Svilar, Odysseas Vlachodimos e Helton Leite.



- Defesas: Valentino Lázaro, Gilberto, André Almeida, Otamendi, Grimaldo, Vertonghen, Morato e Tomás Araújo.



- Médios: Everton, Meïte, João Mário, Diogo Gonçalves, Rafa, Weigl, Taarabt, Gil Dias, Nemanja Radonjic e Paulo Bernardo.



- Avançados: Roman Yaremchuk, Gonçalo Ramos, Darwin e Henrique Araújo.