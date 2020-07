Veríssimo felicita Sérgio Conceição e jogadores do FC Porto pelo título

O técnico foi questionado sobre se considerava o FC Porto um justo campeão nacional, durante a conferência de imprensa de antevisão da partida de terça-feira, frente ao Desportivo das Aves, e acabou por atribuir a conquista dos `dragões` à segunda volta irregular do Benfica.

"Tivemos uma primeira volta em que estivemos muito bem, sempre na frente, e uma segunda [volta] que não aconteceu como queríamos. O FC Porto acabou por somar mais pontos do que nós e, por isso, felicitar o Sérgio [Conceição] e os jogadores pela conquista que tiveram", analisou Nelson Veríssimo.

Já com a final da Taça de Portugal no horizonte, precisamente frente aos `dragões`, Nelson Veríssimo foi perentório ao afirmar que vencer a `prova rainha` do futebol português "não" salva a época do Benfica, mas admitiu que será um homem realizado se conseguir conquistar esse troféu no seu último jogo ao `leme` da equipa.

"Fará de mim um homem realizado como qualquer benfiquista. Nesse sentido, sim, é por isso [conquistar títulos] que estamos aqui desde o início da época e esse é um dos objetivos", assumiu o sucessor de Bruno Lage.

No entanto, Veríssimo fez questão de lembrar que estava a entrar em terrenos que não gosta, ao abordar o encontro decisivo com o FC Porto, pois diz que tem de "ser coerente" e isso passa por "centrar energias" nos próximos dois jogos do campeonato, frente ao Desportivo das Aves e ao Sporting.

"O foco deles [jogadores do Benfica], neste momento, está no Desportivo das Aves, até porque a preparação aponta nesse sentido. Acredito que no subconsciente comecem a pensar nisso [na final da Taça de Portugal], mas o foco está sempre no jogo seguinte, que é o mais importante neste momento", sublinhou.

O Benfica vai defrontar o FC Porto na final da Taça de Portugal que está agendada para 01 de agosto, no Estádio Cidade de Coimbra, às 20:45.

A partida encerra a temporada de 2019/20, marcada por uma interrupção de mais de dois meses devido à pandemia de covid-19 e na qual o FC Porto se sagrou campeão nacional após recuperar de uma desvantagem de sete pontos para o Benfica no final da primeira volta da competição.

A má prestação dos `encarnados` na segunda volta conduziu à saída do técnico Bruno Lage após uma derrota 2-0 no Funchal, frente ao Marítimo, na 29.ª jornada da I Liga.