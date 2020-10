Vieira destaca momento histórico e pede "respeito" pelos resultados

"Vencer as eleições que tiveram o maior número de sócios a votar em toda a história do clube é um orgulho. Os sócios decidiram e os resultados são claros. Espero quer todos assumam a sua responsabilidade e o seu benfiquismo", afirmou Vieira, durante o discurso da tomada de posse, por volta das 3h00 da madrugada desta quinta-feira.



Após vencer as eleições mais concorridas de sempre do emblema lisboeta, nas quais votaram 38.102 associados, o presidente benfiquista, em exercício desde 2003, elogiou a "capacidade de mobilização" e "militância" do clube, considerando ter-se tratado da "maior manifestação eleitoral de um clube em Portugal".



Vieira, que venceu as eleições com 62,59% (471.660 votos), batendo João Noronha Lopes, que conseguiu 34,71% (261.574), e Rui Gomes da Silva, que ficou nos 1,64% (12.341), pediu união no universo benfiquista, assumindo que esse será "um dos desafios mais importantes para os próximos quatro anos".



"Conseguimos crescer e chegar até aqui porque não houve fações, nem grupos apostados em dividir ou em provocar desgaste. Apesar das diferenças, a união foi o denominador comum nestes anos. Disse-o durante a campanha e repito-o hoje: A partir de agora não há vencedores, nem vencidos, mas apenas benfiquistas que vão unir esforços para continuar a construir o futuro do clube. Espero que respeitem os resultados e que a partir de agora haja um só Benfica", vincou Luís Filipe Vieira.



Por outro lado, o presidente do Benfica confirmou que este sexto mandato será o último à frente dos encarnados, referindo que "será um mandato de continuidade, para apostar no que de bom" foi feito e "para corrigir os erros cometidos".



Com "quatro anos exigentes" pela frente, Vieira mostrou-se confiante de que os órgãos sociais eleitos para o quadriénio 2020-2024 saberão "responder à altura da história do Benfica" e encerrou o discurso com uma ideia já antes transmitida: "Permitam-me reforçar que o Benfica tem, há sete anos consecutivos, contas positivas".



Luís Filipe Vieira, de 71 anos, que já é o presidente com mais tempo na liderança do Benfica, foi reeleito para o quadriénio 2020-2024, depois de ter sido eleito pela primeira vez há 17 anos.