Vieira reitera confiança em Rui Vitória para a conquista do pentacampeonato

Lusa 08 Dez, 2017, 22:03 | Benfica

"Ele é o treinador que eu escolhi, ele é o treinador do Sport Lisboa e Benfica, ele vai continuar a ser o treinador do Sport Lisboa e Benfica. Ele é o treinador que melhor compreende o projeto do Benfica, por isso, é um homem que veio para ficar e peço para ele um grande apoio", frisou hoje Luís Filipe Vieira, na Covilhã, durante o jantar que celebra a inauguração das Casas do Benfica na cidade e no Tortosendo.



O dirigente 'encarnado' reconhece o mau início de campeonato e um percurso na Liga dos Campeões que não está de acordo "com os pergaminhos do clube", mas lembra que o Benfica é tetracampeão de futebol, que venceu a Taça de Portugal e a Supertaça.



Luís Filipe Vieira pede que "a sintonia" não fique comprometida por causa dos resultados recentes e manifesta a sua convicção de que "o Benfica vai ser penta".



"Por meia dúzia de resultados parece que estamos a por tudo em causa. Tudo o que fizemos e tudo o que podemos fazer", criticou Luís Filipe Vieira, que sublinhou ser "nas horas menos boas" que o apoio é mais necessário.



O presidente do Benfica disse não existir ninguém infalível.



"Não há ninguém que seja infalível, que seja invencível. Por isso, acredito que vamos ser penta", acentuou Luís Filipe Vieira, muito aplaudido pelos adeptos presentes.