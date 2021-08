Vlachodimos brilha no empate do Benfica em Eindhoven

Numa estratégia limitada à arte de bem defender, a equipa de lisboa jogou com menos um jogador desde os 32 minutos, por expulsão de Lucas Veríssimo, os `encarnados` tiveram de sofrer "com arte" para segurar a vantagem de 2-1, conseguida há uma semana em Lisboa.Com Otamendi, Weigl e outros, o Benfica alcançou um dos principais objetivos desta época, ou seja, estar presente no sorteio da fase de grupos da `Champions`, na quinta-feira, no qual vão estar três equipas portuguesas, com o Benfica a juntar-se ao campeão português Sporting e ao FC Porto.





O mérito do apuramento deve-se à determinação com que os jogadores seguiram as orientações de Jorge Jesus, anulando a intensidade atacante do PSV que foi bem visível em Lisboa. No jogo da segunda mão, o PSV raramente conseguiu rematar à baliza "encarnada", tendo sido bloqueado nas suas investidas de ataque e troca rápida do esférico. Mesmo assim, ainda rematou por uma ocasião à barra da baliza do Benfica, lance que poderia ter mudado a história do jogo e da eliminatória.