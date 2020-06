Voleibolista Tiago Violas renova com o Benfica

Voleibolista Tiago Violas renova com o Benfica



Lisboa, 28 jun 2020 (Lusa) – O voleibolista internacional português Tiago Violas renovou contrato com o Benfica e vai cumprir a quinta época nos ‘encarnados’, informou hoje o clube lisboeta na sua página oficial na internet.



"É um privilégio poder continuar a representar o Benfica. Se, quando cheguei, tinha a noção que era muito importante, para mim, estar num clube como este, hoje em dia tenho muito mais certezas e estou muito feliz pelo Benfica continuar a acreditar no meu trabalho", disse o distribuidor.



Tiago Violas, de 31 anos, chegou ao Benfica em 2016/17 e pelas ‘águias’ conquistou dois campeonatos nacionais, tendo um terceiro, ao serviço da Fonte Bastardo, na época de 2015/16, além de duas Taças de Portugal e três supertaças.