Weigl e Cervi regressam aos convocados do Benfica para dérbi contra Sporting

Os futebolistas Weigl e Cervi voltam à lista de convocados do Benfica para o embate contra o Sporting, no sábado, na derradeira partida do campeonato, enquanto Taarabt e Grimaldo continuam no boletim clínico, anunciaram hoje as `águias`.