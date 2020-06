Weigl e Zivkovic treinam em pleno para a visita do Benfica a Portimão

Os futebolistas Weigl e Zivkovic, atingidos na quinta-feira por estilhaços de vidros no ataque com pedras ao autocarro do Benfica, treinaram hoje em pleno com vista ao jogo de quarta-feira com o Portimonense, anunciou o clube 'encarnado'.