Weigl estreia-se a marcar e cola Benfica ao FC Porto

Com este triunfo, o Benfica chegou à liderança do campeonato, com os mesmos 64 pontos do FC Porto, que empatou na terça-feira 0-0 em casa do Desportivo das Aves, enquanto o Rio Ave é sexto com 41.

O Benfica igualou esta noite o FC Porto na liderança da I Liga de futebol, ao vencer com reviravolta em casa do Rio Ave por 2-1, em encontro da 27.ª jornada que os vila-condenses terminaram com nove.Um golo de Mehdi Taremi, aos 26 minutos, colocou o Rio Ave na frente, mas os 'encarnados' viraram a partida na segunda metade, com golos de Seferovic, aos 64, pouco tempo depois de os vila-condenses terem ficado reduzidos a 10 devido à expulsão por segundo amarelo de Ali Elmusrati, aos 62.O Rio Ave votou a ter nova contrariedade aos 75, com expulsão por vermelho direto de Nuno Santos, tendo o Benfica chegado ao golo da vitória aos 87, através do alemão Weigl, que se estreou a marcar pelos 'encarnados'.





