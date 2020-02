Weigl fora dos convocados do Benfica devido a infeção respiratória

Nos convocados do treinador Bruno Lage, sai Weigl, em relação ao último jogo, a receção ao Belenenses SAD, e entra Florentino, mantendo-se os restantes 17 jogadores, numa lista em que Samaris continua ausente.



O Benfica recebe hoje o Famalicão, em jogo com início marcado paras as 19:15, da primeira mão da Taça de Portugal. O segundo jogo está agendado para 11 de fevereiro, uma semana depois, em Vila Nova de Famalicão.



As ‘meias’ da Taça disputam-se entre o clássico FC Porto-Benfica, da 20.ª jornada da I Liga, no sábado.



Lista de 18 convocados:



- Guarda-redes: Zlobin e Vlachodimos.



- Defesas: Tomás Tavares, Jardel, Ferro, André Almeida, Rúben Dias e Grimaldo.



- Médios: Florentino, Pizzi, Gabriel, Chiquinho, Cervi, Rafa e Taarabt.



- Avançados: Seferovic, Jota e Carlos Vinícius.