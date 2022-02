Zenit vence e afasta Benfica da "Champions" de voleibol

Embora faltem duas jornadas (três pontos por vitória), este triunfo coloca a equipa de São Petersburgo a dividir a liderança com os alemães do Berlim, com nove pontos, ao passo que o Benfica é último, com zero, atrás dos sérvios do Vojvodina, próximos adversários dos encarnados nos jogos em falta.



Depois de terem averbado três derrotas em outros tantos jogos – Zenit, na Rússia, por 3-0, e em casa com o Berlim (3-1) e administrativamente na Alemanha por falta de comparência devido ao surto de covid-19 de que os encarnados foram vítimas, e por não terem encontrado datas no calendário para reagendar este jogo -, os comandados de Marcel Matz entraram para a partida de terça-feira sem pressão e sem grandes aspirações na "Champions".



O trabalho desenvolvido pela equipa técnica do Benfica permitiu que a equipa chegasse este ano à fase de grupos da Liga dos Campeões, repetindo a façanha de 2019/20, pelo que esta é, como Marcel Matz já o referiu, uma fase de aprendizagem e crescimento.



Como seria de esperar, os russos dominaram o encontro, com o Benfica a fazer pela vida e, a espaços, a dar algum brilho essencialmente com os remates junto à rede.