Zivkovic e Krovinovic chamados para Vila do Conde, Salvio fica de fora

Lusa 25 Ago, 2017, 19:52 | Benfica

Zivkovic e Krovinovic são as principais novidades nos convocados do Benfica para a visita ao Rio Ave, no sábado, na quarta jornada da I Liga de futebol, ao invés de Salvio, que está lesionado.



Tanto o médio sérvio como o médio croata ainda não se estrearam esta temporada pelos 'encarnados', mas já estão recuperados das lesões que os afastaram dos primeiros desafios.



No entanto, o argentino Salvio, a contas com uma tendinopatia no joelho direito, e o sérvio Fejsa, com um traumatismo na perna direita, juntam-se aos já lesionados de longa data Mitroglou e Grimaldo.



Relativamente à convocatória para a partida da jornada passada frente ao Belenenses, Rui Vitória deixou de fora o lateral direito Aurélio Buta e chamou o guardião brasileiro Júlio César, bem como o médio grego Samaris, depois de cumprir o quarto jogo de castigo diante dos 'azuis' ainda referente à época transata.



Benfica e Rio Ave, que partilham o topo da tabela com FC Porto e Sporting, todos com nove pontos, defrontam-se a partir das 20:00 de sábado, em Vila do Conde, com arbitragem de Hugo Miguel, da associação de Lisboa.







Lista de 20 convocados:



- Guarda-redes: Paulo Lopes, Bruno Varela e Júlio César.



- Defesas: Luisão, Jardel, Grimaldo, Eliseu e André Almeida.



- Médio: Filipe Augusto, Samaris, Krovinovic, Pizzi, Willock, Cervi, João Carvalho e Diogo Gonçalves.



- Avançados: Raúl, Jonas, Seferovic, Zivkovic e Rafa.