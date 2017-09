Alberto Contador diz que último dia foi mágico e está "muito agradecido"

Lusa 11 Set, 2017, 09:39 | Ciclismo

"Foi um dia mágico, um dia que vou lembrar-me para sempre. A entrada em Madrid (a meio da 21.ª e última etapa) foi inesquecível, com toda a gente a puxar por mim. Estou-lhes muito agradecido", disparou o espanhol, de 34 anos, no final da tirada, que consagrou o britânico Chris Froome (Sky) como vencedor.



Durante a etapa, Contador pôde acenar aos muitos adeptos ao longo da estrada e chegou a adiantar-se ao pelotão para correr sozinho e agradecer ao público.



Ainda assim, o vencedor da 20.ª etapa e quinto da geral, na última prova em que participou, disse que se sente "bem fisicamente", embora tenha chegado a hora de "dar o lugar a corredores jovens e estar no ciclismo do lado de fora".



"Vou dedicar-me à Fundação Contador, a trabalhar o ciclismo de base, mas já com a ideia de, no próximo ano, ter uma equipa Continental", acrescentou o espanhol.



Sobre a carreira, na qual conquistou duas vitórias no 'Tour' (2007 e 2009), duas no 'Giro' (2008 e 2015) e três na 'Vuelta' (2008, 2012 e 2014), além de uma em França e outra em Itália, entre 2010 e 2011, que lhe foram retiradas por ter acusado 'doping', o 'Pistoleiro' recusou escolher um melhor momento, sendo que esse foi "cada dia em cima da bicicleta" e "as grandes vitórias".



"Gostaria que as pessoas ficassem com a ideia de que sempre dei o máximo de maneira honesta e profissional", resumiu.