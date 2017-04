Alejandro Valverde vence pela quarta vez a Liége-Bastogne-Liège

Lusa 23 Abr, 2017, 16:52 | Ciclismo

No final dos 258 quilómetros do percurso, Valverde soube esperar pelo momento exato para fazer o ataque decisivo e passar nos metros finais Daniel Martin (Quick-Step Floors), cruzando a meta em 6:24.27 horas, o mesmo tempo do irlandês.



Com mais este triunfo, o espanhol, que festeja na terça-feira o seu 37.º aniversário, juntou mais um título a uma excelente temporada, depois das vitórias na Flèche Wallone, na Volta ao País Basco e na Volta à Catalunha.



Valverde tornou-se, assim, no segundo ciclista com mais triunfos na prova belga, ficando a apenas um do recorde do belga Eddy Merckx.



Numa corrida em que o português Tiago Machado (Katusha-Alpecin) integrou a maior fuga do dia, anulada já nos últimos quilómetros, o polaco Michal Kwiatkowski (Sky) foi terceiro, a três segundos, enquanto Rui Costa (UAE Emirates) foi o melhor luso, em 14.º, a 10 segundos.



José Gonçalves (Katusha-Alpecin) cortou a meta no 51.º posto, a 1.00 minuto, Tiago Machado foi 64.º, a 3.50, André Cardoso (Trek-Segafredo) concluiu no 69.º lugar, a 4.42, e Ruben Guerreiro foi 88.º, a 7.40, e José Mendes foi 100.º, com o mesmo tempo.