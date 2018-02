Alejandro Valverde vence Volta a Abu Dhabi, Rui Costa oitavo

Lusa Comentários 25 Fev, 2018, 15:47 | Ciclismo

Na derradeira etapa, uma ligação de 199 quilómetros entre Qasr Al Muwaiji e uma chegada em alto a Jebel Hafeet, o espanhol de 37 anos, que esta temporada já venceu a Volta à Comunidade Valenciana, impôs-se e cortou a meta ao fim de 4:38.47 horas.



Em segundo lugar, com o mesmo tempo de Valverde, chegou o colombiano Miguel Ángel López (Astana), que subiu ao terceiro lugar na geral final, com o francês Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) a fechar o pódio a 15 segundos.



O holandês Wilco Kelderman (Sunweb) terminou no segundo posto da geral ao ser quinto classificado, enquanto Rui Costa, que em 2017 venceu a prova, terminou o dia em nono lugar, a 55 segundos de Valverde, e subiu ao oitavo lugar final.



O ciclista luso, de 31 anos, registou o segundo ‘top 10’ numa semana, depois de no último domingo ter terminado em 10.º a Volta a Omã, e voltou a mostrar-se em bom plano na terra natal da equipa que representa.